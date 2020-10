Fa la voce grossa l’iPhone 11 con volantino MediaWorld dal 2 ottobre

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Giornata ricca di spunti interessanti quella che stiamo vivendo oggi 2, grazie al lancio del nuovoche consente agli utenti di acquistare anche l’iPhone 11 a condizioni vantaggiose. Lo store era già stato protagonista di promozioni interessanti nei giorni scorsi, come abbiamo notato con l’approfondimento di alcuni giorni fa sulle nostre pagine. Vediamo dunque quali sono le migliori proposte che dobbiamo prendere in esame. iPhone 11 da 128 GB protagonista assoluto condal 2Scendendo maggiormente in dettagli, emerge che gli utenti interessati all’acquisto di un iPhone 11 da 128 GB possono procedere con una spesa pari a 749 euro. Chi segue da vicino le vicende relative a questo modello sa bene che ci ...