Europa League, sorteggi live dalle 13: attesa per le avversarie del Napoli (Di venerdì 2 ottobre 2020) La Roma accoglie Borja Mayoral a Ciampino, in tempo per guardare in diretta i sorteggi di Europa League che alle 13 indicheranno il percorso europeo della squadra di Fonseca. Insieme alla Roma il... Leggi su ilmattino (Di venerdì 2 ottobre 2020) La Roma accoglie Borja Mayoral a Ciampino, in tempo per guardare in diretta idiche alle 13 indicheranno il percorso europeo della squadra di Fonseca. Insieme alla Roma il...

pisto_gol : Le ho viste quasi tutte, dal 1987. Ma una cosa come i 24rigori di RioAve-Milan con parata decisiva di Gigio Donnaru… - SkySport : PRELIMINARI EUROPA LEAGUE ? RIO AVE ?? MILAN 2-3 Risultato finale dopo i calci di rigore ? ? #Saelemaekers (51’) ?… - Eurosport_IT : IL MILAN VINCE UNA DELLE PARTITE PIÙ STRANE DI SEMPRE ?????? Dopo il 2-2 dei tempi supplementari (strappati con un r… - NCN_it : LIVE - #EUROPALEAGUE, I #SORTEGGI IN TEMPO REALE: #NAPOLI IN PRIMA FASCIA - sunflowiall : Ah ecco secondo Sky la Roma può fare bene in Europa League ma non in campionato perché non ce n'è per nessuno con J… -