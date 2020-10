Donald e Melania positivi al Covid: “In isolamento alla Casa Bianca” (Di venerdì 2 ottobre 2020) Donald Trump e la First Lady Melania risultano positivi al coronavirus. Lo twitta lo stesso Trump: “La First Lady ed io siamo risultati positivi al Covid-19. Iniziamo subito la quarantena e il processo di guarigione. INSIEME ce la faremo!”. In un breve comunicato, il medico personale del presidente Usa, Sean Conley, ha confermato la positività della coppia presidenziale. “Il Presidente e la First Lady stanno entrambi bene al momento e intendono rimanere a Casa all’interno della Casa Bianca durante la loro convalescenza. (…). State tranquilli che il presidente continuerà a portare avanti i suoi doveri senza alcuna interruzione mentre si riprenderà, e io continuerò ad aggiornarvi su ... Leggi su velvetgossip (Di venerdì 2 ottobre 2020)Trump e la First Ladyrisultanoal coronavirus. Lo twitta lo stesso Trump: “La First Lady ed io siamo risultatial-19. Iniziamo subito la quarantena e il processo di guarigione. INSIEME ce la faremo!”. In un breve comunicato, il medico personale del presidente Usa, Sean Conley, ha confermato latà della coppia presidenziale. “Il Presidente e la First Lady stanno entrambi bene al momento e intendono rimanere aall’interno dellaBianca durante la loro convalescenza. (…). State tranquilli che il presidente continuerà a portare avanti i suoi doveri senza alcuna interruzione mentre si riprenderà, e io continuerò ad aggiornarvi su ...

