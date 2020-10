Denis Dosio buttato fuori tra le lacrime: il GF non perdona la bestemmia (Di venerdì 2 ottobre 2020) Denis Dosio squalificato dal Grande Fratello Vip 5 per bestemmia. Durante la sesta puntata del reality show di Canale 5 e dopo aver annullato il televoto a 7, il conduttore Alfonso Signorini ha spiegato: “Ho una busta nera. Come sapete, il programma va in diretta 24 ore su 24. Si è trattato di un'espressione ingiuriosa e offensiva per molte persone. Il protagonista di questa bruttissima pagina è Denis Dosio”, poi lo ha chiamato in confessionale e gli ha comunicato il provvedimento di espulsione: “Stanotte ti è sfuggita un'espressione che offende la sensibilità di tante persone, dei credenti in particolare. Non possiamo mandarla, ma hai capito”. Denis ha cercato di giustificarsi però Signorini ha rivelato che la frase è ... Leggi su iltempo (Di venerdì 2 ottobre 2020)squalificato dal Grande Fratello Vip 5 per. Durante la sesta puntata del reality show di Canale 5 e dopo aver annullato il televoto a 7, il conduttore Alfonso Signorini ha spiegato: “Ho una busta nera. Come sapete, il programma va in diretta 24 ore su 24. Si è trattato di un'espressione ingiuriosa e offensiva per molte persone. Il protagonista di questa bruttissima pagina è”, poi lo ha chiamato in confessionale e gli ha comunicato il provvedimento di espulsione: “Stanotte ti è sfuggita un'espressione che offende la sensibilità di tante persone, dei credenti in particolare. Non possiamo mandarla, ma hai capito”.ha cercato di giustificarsi però Signorini ha rivelato che la frase è ...

