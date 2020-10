Dayane Mello e Mario Balotelli | nella casa del GfVip rinasce l’amore

Leggi su youmovies

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Questo articolodell’amore .non ha mai nascosto durante la sua permanenza al Grande Fratello Vip il suo interesse per l’ex. Molti sapranno chehanno avuto una storia d’amore in passato e adesso la donna torna a parlare del calciatore facendo una confessione ad Adua del Vesco. Attualmente le due …