Covid-19, nuova ordinanza nel Lazio. Zingaretti: “Mascherine obbligatorie anche all’aperto” (Di venerdì 2 ottobre 2020) E’ ufficiale nel Lazio scatta la nuova ordinanza. Dopo l’aumento dei contagi, Zingaretti afferma: “Mascherine obbligatorie anche all’aperto” Sembrava dovesse rimanere soltanto un’ipotesi e invece è ufficiale: scatta da domani 3 ottobre la nuova ordinanza nella Regione Lazio. Il presidente Nicola Zingaretti lo ha annunciato in una conferenza stampa allo “Spallanzani”. La firma è ufficialmente … L'articolo Covid-19, nuova ordinanza nel Lazio. Zingaretti: “Mascherine obbligatorie anche all’aperto” proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 2 ottobre 2020) E’ ufficiale nelscatta la. Dopo l’aumento dei contagi,afferma: “Mascherineall’aperto” Sembrava dovesse rimanere soltanto un’ipotesi e invece è ufficiale: scatta da domani 3 ottobre lanella Regione. Il presidente Nicolalo ha annunciato in una conferenza stampa allo “Spallanzani”. La firma è ufficialmente … L'articolo-19,nel: “Mascherineall’aperto” proviene da YesLife.it.

TizianaFerrario : #Trump annuncia di essere positivo al #Covid_19 e si mette in quarantena con la moglie anche lei positiva. La campa… - vaticannews_it : #1ottobre Telegramma di #PapaFrancesco ai partecipanti al Terzo Forum internazionale del Gran Sasso: Serve, scrive… - VincenzoDeLuca : #COVID19, test obbligatori a Capodichino per chi rientra dall’estero. Ecco i dettagli e il testo della nuova ordin… - raimondoburza : RT @gloriapoch72: La nuova moda ... L'aumento dei casi di covid in Campania è la risposta a chi offendeva il nord o addirittura gli augurav… - keenaroma : MUSERUOLA OBBLIGATORIO ANCHE NEL LAZIO Da settimane giornali e Tv parlano di contagi ed emergenza Covid. Poi arri… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid nuova Covid, in Sardegna ancora 96 nuovi contagi e un'altra vittima La Nuova Sardegna Eurolega, Milano comincia col Bayern: ecco perché potrebbe essere l’anno buono. Dove vederla.

L’ultima edizione, causa Covid-19, non è stata portata a termine e questa è ... sono probabilmente l’icona del nuovo corso, senza dimenticare chi c’era già (Rodriguez, Moraschini, Brooks, Biligha, ...

Cosa succede intanto nel mondo

Il presidente statunitense Donald Trump positivo al covid-19, in India un’altra donna muore dopo uno stupro di gruppo, il Guatemala ordina l’espulsione di tremila migranti honduregni. Leggi ...

L’ultima edizione, causa Covid-19, non è stata portata a termine e questa è ... sono probabilmente l’icona del nuovo corso, senza dimenticare chi c’era già (Rodriguez, Moraschini, Brooks, Biligha, ...Il presidente statunitense Donald Trump positivo al covid-19, in India un’altra donna muore dopo uno stupro di gruppo, il Guatemala ordina l’espulsione di tremila migranti honduregni. Leggi ...