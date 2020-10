Coronavirus, il bollettino di oggi: 2.499 contagi e 23 morti. Quasi 54mila gli attualmente positivi. Nel Lazio il maggior numero di ricoveri (Di venerdì 2 ottobre 2020) Dopo l’impennata di ieri, restano stabili i contagi da Coronavirus. Nelle ultime 24 ore, secondo l’ultimo bollettino del ministero della Salute, sono 2.499 i nuovi casi (ieri erano stati 2.548) a fronte di 120.301 tamponi eseguiti. Gli attualmente positivi sono 53.997 (+350), di questi 3.142 sono ricoverati con sintomi, 294 (+4) sono in terapia intensiva e 50.561 si trovano in isolamento domiciliare asintomatici o con sintomi lievi. oggi si registrano 23 decessi (ieri erano stati 24) che portano il totale delle vittime dall’inizio dell’epidemia a 35.941. La regione con il maggior numero di nuovi positivi è la Lombardia (307), seguita da Campania (392), Lazio (264), Toscana (223) e Piemonte ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 2 ottobre 2020) Dopo l’impennata di ieri, restano stabili ida. Nelle ultime 24 ore, secondo l’ultimodel ministero della Salute, sono 2.499 i nuovi casi (ieri erano stati 2.548) a fronte di 120.301 tamponi eseguiti. Glisono 53.997 (+350), di questi 3.142 sono ricoverati con sintomi, 294 (+4) sono in terapia intensiva e 50.561 si trovano in isolamento domiciliare asintomatici o con sintomi lievi.si registrano 23 decessi (ieri erano stati 24) che portano il totale delle vittime dall’inizio dell’epidemia a 35.941. La regione con ildi nuoviè la Lombardia (307), seguita da Campania (392),(264), Toscana (223) e Piemonte ...

