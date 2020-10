“Con De Martino dovevo riprovarci”, parla Belen Rodriguez “Ora sono fidanzata” (Di venerdì 2 ottobre 2020) Belen Rodriguez intervistata dal buon Giuseppe Candela per FQMagazine, ha parlato di numerosi argomenti. Tra i più interessanti anche la fine del suo matrimonio con Stefano De Martino, rompendo il silenzio di questi mesi. Belen Rodriguez parla di Stefano De Martino: “Ci volevamo riprovare! Ora non sono single” Come sto vivendo questo momento? sono molto... L'articolo “Con De Martino dovevo riprovarci”, parla Belen Rodriguez “Ora sono fidanzata” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 2 ottobre 2020)intervistata dal buon Giuseppe Candela per FQMagazine, hato di numerosi argomenti. Tra i più interessanti anche la fine del suo matrimonio con Stefano De, rompendo il silenzio di questi mesi.di Stefano De: “Ci volevamo riprovare! Ora nonsingle” Come sto vivendo questo momento?molto... L'articolo “Con Deriprovarci”,“Orafidanzata” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

