Commander-in-Covid. Il virus si è preso la Casa Bianca (Di venerdì 2 ottobre 2020) Il presidente “è di buon umore ed è molto energico”, sta svolgendo “pienamente le proprie funzioni”. Senza scomodare l’Unione Sovietica di Cernenko, è chiaro che la Casa Bianca ha l’esigenza primaria di sottolineare che Donald Trump è sì stato colpito dal Covid-19, ma non è minimamente intaccata la sua leadership. E le prime indicazioni sullo stato di salute del 74enne presidente e della First Lady Melania appaiono rassicuranti, solo “sintomi lievi”, dice il capo di Gabinetto Mark Meadows senza fornire ulteriori dettagli anche sulle terapie in corso. Cancellati tutti gli appuntamenti di oggi compresa, ironia della sorte, una telefonata a un evento sui sostegni Covid agli anziani vulnerabili. Tutti gli eventi elettorali ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 2 ottobre 2020) Il presidente “è di buon umore ed è molto energico”, sta svolgendo “pienamente le proprie funzioni”. Senza scomodare l’Unione Sovietica di Cernenko, è chiaro che laha l’esigenza primaria di sottolineare che Donald Trump è sì stato colpito dal-19, ma non è minimamente intaccata la sua leadership. E le prime indicazioni sullo stato di salute del 74enne presidente e della First Lady Melania appaiono rassicuranti, solo “sintomi lievi”, dice il capo di Gabinetto Mark Meadows senza fornire ulteriori dettagli anche sulle terapie in corso. Cancellati tutti gli appuntamenti di oggi compresa, ironia della sorte, una telefonata a un evento sui sostegniagli anziani vulnerabili. Tutti gli eventi elettorali ...

Lucia05149332 : RT @HuffPostItalia: Commander-in-Covid. Il virus si è preso la Casa Bianca - HuffPostItalia : Commander-in-Covid. Il virus si è preso la Casa Bianca - ArtisticParley : RT @paoloigna1: I mercati e non solo loro chiedono trasparenza per di più in piena campagna elettorale. Il Presidente è anche il Commander… - paoloigna1 : I mercati e non solo loro chiedono trasparenza per di più in piena campagna elettorale. Il Presidente è anche il Co… -

Ultime Notizie dalla rete : Commander Covid Trump positivo al Covid 19. Chi guida gli USA se si aggrava? StartupItalia Commander-in-Covid. Il virus si è preso la Casa Bianca

Il presidente infetto dopo mesi di sottovalutazione. Stravolta la sua campagna nelle settimane decisive, ora non si parlerà d'altro che della pandemia, suo tallone d'Achille. Analisti divisi sull'effe ...

Trump sul Covid: dal "Virus sparirà da solo" a "Ho fatto il test e sono positivo". VIDEO

Leggi su Sky TG24 l'articolo Trump sul Covid: dal 'Virus sparirà da solo' a 'Ho fatto il test e sono positivo'. VIDEO ...

Il presidente infetto dopo mesi di sottovalutazione. Stravolta la sua campagna nelle settimane decisive, ora non si parlerà d'altro che della pandemia, suo tallone d'Achille. Analisti divisi sull'effe ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Trump sul Covid: dal 'Virus sparirà da solo' a 'Ho fatto il test e sono positivo'. VIDEO ...