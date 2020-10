Chi è Ubaldo Pantani? Biografia e carriera del comico e imitatore (Di venerdì 2 ottobre 2020) Stasera Ubaldo Pantani sarà a Tale e Quale Show su Rai 2 nei panni di giudice, ecco chi è il noto comico e imitatore Ubaldo Pantani è uno dei più amati comici italiani. Stasera, 2 ottobre 2020, sarà il quarto giudice di Tale e Quale Show 2020, programma condotto da Carlo Conti. Pantani è nato a Cecina il 31 marzo del 1971, oltre ad essere un comico è anche un famoso attore e imitatore. Si è laureato in Scienze Politiche all’Università di Pisa, subito dopo ha lavorato come attore nella compagnia teatrale di Giorgio Albertazzi. Ha fatto il suo debutto in televisione nel 1997 nel programma Macao di Gianni Boncompagni. Nel 2000 ha preso ... Leggi su nonsolo.tv (Di venerdì 2 ottobre 2020) Staserasarà a Tale e Quale Show su Rai 2 nei panni di giudice, ecco chi è il notoè uno dei più amati comici italiani. Stasera, 2 ottobre 2020, sarà il quarto giudice di Tale e Quale Show 2020, programma condotto da Carlo Conti.è nato a Cecina il 31 marzo del 1971, oltre ad essere unè anche un famoso attore e. Si è laureato in Scienze Politiche all’Università di Pisa, subito dopo ha lavorato come attore nella compagnia teatrale di Giorgio Albertazzi. Ha fatto il suo debutto in televisione nel 1997 nel programma Macao di Gianni Boncompagni. Nel 2000 ha preso ...

