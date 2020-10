Cassa integrazione coronavirus fino a 2 anni: ecco cosa potrebbe cambiare (Di venerdì 2 ottobre 2020) Confindustria, ovvero la più rappresentativa organizzazione di rappresentanza delle imprese produttrici di beni e servizi in Italia, intende partecipare attivamente alla fase di ricostruzione dell’economia italiana, post lockdown. E lo fa con una proposta concreta ed innovativa, vale a dire una sorta di Cassa integrazione speciale Covid-19 di durata biennale. Vediamo allora quali sono i dettagli di questa possibile svolta in arrivo, e che certamente potrebbe costituire un salvagente per tantissime aziende e lavoratori, provati dalla crisi sanitaria e dalla chiusura forzata delle attività. Se ti interessa saperne di più su Cassa integrazione e ferie pregresse da smaltire, e se queste ultime prevalgono sulla prima, clicca qui.Segui Termometro Politico su Google ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 2 ottobre 2020) Confindustria, ovvero la più rappresentativa organizzazione di rappresentanza delle imprese produttrici di beni e servizi in Italia, intende partecipare attivamente alla fase di ricostruzione dell’economia italiana, post lockdown. E lo fa con una proposta concreta ed innovativa, vale a dire una sorta dispeciale Covid-19 di durata biennale. Vediamo allora quali sono i dettagli di questa possibile svolta in arrivo, e che certamentecostituire un salvagente per tantissime aziende e lavoratori, provati dalla crisi sanitaria e dalla chiusura forzata delle attività. Se ti interessa saperne di più sue ferie pregresse da smaltire, e se queste ultime prevalgono sulla prima, clicca qui.Segui Termometro Politico su Google ...

