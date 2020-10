Calciomercato Milan: vicino l’arrivo di Dalot in prestito secco (Di venerdì 2 ottobre 2020) Il Milan è pronto a mettere a segno un altro colpo in arrivo: i rossoneri sono vicini all’accordo con il Manchester United per Dalot Il Milan è vicino a mettere a segno un altro colpo in entrata. I rossoneri, dopo il passaggio in Europa League, vogliono ampliare la rosa e alzare la qualità con innesti molto importanti. Come riportato da Sky Sport, i rossoneri sono vicinissimi all’accordo con il Manchester United per Diego Dalot: il terzino arriverebbe in prestito secco dai Red Devils. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 2 ottobre 2020) Ilè pronto a mettere a segno un altro colpo in arrivo: i rossoneri sono vicini all’accordo con il Manchester United perIla mettere a segno un altro colpo in entrata. I rossoneri, dopo il passaggio in Europa League, vogliono ampliare la rosa e alzare la qualità con innesti molto importanti. Come riportato da Sky Sport, i rossoneri sono vicinissimi all’accordo con il Manchester United per Diego: il terzino arriverebbe indai Red Devils. Leggi su Calcionews24.com

DiMarzio : #Calciomercato - #Milan, aumenta la fiducia per arrivare a #Dalot - SkySport : Milan, sorpasso sulla Roma per Diogo Dalot - DiMarzio : #Milan, ufficiale l'arrivo di #Hauge - WgAlenta : RT @AttilioMalena: Anche #Rudiger vuole tornare in Italia: contatti per un clamoroso ritorno alla #Roma e pure con il #Milan #calciomercat… - InfernoMilan : RT @cmdotcom: Si complica #Tomiyasu: il #Milan ci prova per #Rudiger -