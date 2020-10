Bolsonaro fa firmare al suo cane la legge sugli abusi contro gli animali ma Nestor non ne sembra entusiasta

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Unafirmata da un. Jair, nel Brasile delle foreste che bruciano e del Covid sottovalutato, sceglie di regalarsi una nuova impennata di popolarità coinvolgendo, il suo fidato amico a quattro zampe, nella cerimonia per la firma di una nuovache contrasta il maltrattamento aglidomestici. Assieme aldel presidente anche tanti altri-simbolo di questa battaglia legislativa. In tutto questo ilnonva del tutto felice di partecipare alla cerimonia, sballottato e costretto a compiere gesti innaturali. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

SkyTG24 : Bolsonaro fa firmare al suo cane la legge sugli abusi contro gli animali. VIDEO - PlanetSurfinia : RT @B16Antonella: Bolsonaro ha fatto firmare al suo cane una legge contro gli abusi sugli animali - momperiglia : RT @SkyTG24: Bolsonaro fa firmare al suo cane la legge sugli abusi contro gli animali. VIDEO - Ariel2575 : RT @SkyTG24: Bolsonaro fa firmare al suo cane la legge sugli abusi contro gli animali. VIDEO - Paoloakita : #Brasile, #Bolsonaro fa firmare al suo cane la legge sugli abusi contro gli animali. Iniziamo bene. -

