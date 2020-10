Bielorussia, Conte: “Necessarie elezioni libere, la votazione di agosto non è credibile” (Di venerdì 2 ottobre 2020) Il Consiglio europeo ha deliberato “una ferma presa di posizione per quanto riguarda la Bielorussia. Vogliamo che le autorità governative prendano atto che le elezioni che si sono svolte non sono assolutamente soddisfacenti né credibili, non rispondono agli standard internazionali democratici, quindi vogliamo che ci sia un percorso chiaro e che ci sia rapida evoluzione verso elezioni libere, credibili”. Lo riferisce il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, riassumendo, in una dichiarazione davanti alle telecamere a Bruxelles, le conclusioni del Consiglio europeo in materia di politica estera. L'articolo Bielorussia, Conte: “Necessarie elezioni libere, la votazione di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 ottobre 2020) Il Consiglio europeo ha deliberato “una ferma presa di posizione per quanto riguarda la. Vogliamo che le autorità governative prendano atto che leche si sono svolte non sono assolutamente soddisfacenti né credibili, non rispondono agli standard internazionali democratici, quindi vogliamo che ci sia un percorso chiaro e che ci sia rapida evoluzione verso, credibili”. Lo riferisce il presidente del Consiglio, Giuseppe, riassumendo, in una dichiarazione davanti alle telecamere a Bruxelles, le conclusioni del Consiglio europeo in materia di politica estera. L'articolo: “Necessarie, ladi ...

Ultime Notizie dalla rete : Bielorussia Conte Bielorussia, Conte: “Necessarie elezioni libere, la votazione di agosto non è credibile” Il Fatto Quotidiano Bielorussia: Conte, servono elezioni credibili e il rispetto dei diritti dei manifestanti

Lo ha detto il premier Giuseppe Conte entrando ai lavori della seconda giornata di Consiglio europeo straordinario. "Abbiamo deliberato una ferma presa di posizione per la Bielorussia: vogliamo che le ...

Bielorussia, Conte: «Decise sanzioni contro alcune personalità bielorusse»

Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, arrivando alla seconda giornata di lavori del Consiglio europeo straordinario. La Ue ha espresso una «ferma presa di posizione ...

