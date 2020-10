Argentina | bimba di 7 anni azzannata da un pitbull | video

Leggi su panorama

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Momenti drammatici a San Miguel, nella provincia di Buenos Aires, quando unrandagio aggredisce improvvisamente una bambina di 7, azzannandole una gamba. Un uomo inizia a prendere a calci il cane e altri cercano di liberare la piccola, finché non molla la presa e scappa. Laha riportato una grave frattura scomposta alla gamba. Il proprietario è stato identificato ma non si è assunto alcuna responsabilità.