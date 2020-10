A disposizione dalla prossima settimana 5000 test rapidi Covid per le scuole (Di venerdì 2 ottobre 2020) Alle aziende sanitarie, già la prossima settimana, saranno distribuiti 5 mila kit per compiere i test rapidi sull’antigene del Covid da utilizzare nelle scuole, in modo da avere in breve tempo gli esiti su eventuali positività tra gli studenti, accelerando così anche il successivo tracciamento. Attendiamo inoltre di sapere quanti test rapidi il Friuli Venezia Giulia potrà ricevere dalla gestione commissariale statale”. Lo hanno detto il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute Riccardo Riccardi e l’assessore all’Istruzione Alessia Rosolen al termine dell’incontro svoltosi questa mattina assieme al direttore dell’Ufficio scolastico regionale ... Leggi su udine20 (Di venerdì 2 ottobre 2020) Alle aziende sanitarie, già la, saranno distribuiti 5 mila kit per compiere isull’antigene delda utilizzare nelle, in modo da avere in breve tempo gli esiti su eventuali positività tra gli studenti, accelerando così anche il successivo tracciamento. Attendiamo inoltre di sapere quantiil Friuli Venezia Giulia potrà riceveregestione commissariale statale”. Lo hanno detto il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute Riccardo Riccardi e l’assessore all’Istruzione Alessia Rosolen al termine dell’incontro svoltosi questa mattina assieme al direttore dell’Ufficio scolastico regionale ...

BigUs17343220 : RT @serenamia5: Lasciate una ciotola d'acqua a disposizione degli animali viandanti fuori dalla vostra abitazione, dal vostro negozio o uff… - marcoranieri72 : RT @ManfrediPotenti: Come ho appena detto al #Sindaco di #Rosignano #DanieleDonati, sono a #disposizione per ogni #necessità #istituzionale… - CassandraBiBa : @lucaberta @jacopogiliberto Basta usare gli strumenti messi a disposizione dalla Riforma Brunetta. - PickCenter : L’accordo con la CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE è cominciato alla grande e già molti avvocati s… - sportli26181512 : 'Scendi in campo': continua l’iniziativa NBA, in palio un canestro e tanti altri premi: Basta un’immagine e/o un vi… -

Ultime Notizie dalla rete : disposizione dalla Voyah i-Land, il lusso elettrico: c’è la firma di Italdesign La Repubblica ASIA/MALAYSIA - I giovani cattolici lanciano una piattaforma web per condividere l'esperienza di fede

Penang (Agenzia Fides) - "Monday of the Open Mic", dove "Mic" sta "per microfono" e l'acronimo è MOM : è questo il nome della nuova piattaforma web lanciata dalla Rete diocesana dei Giovani di Penang, ...

Ecobonus, Banco di Sardegna in campo: centinaia di richieste per la detrazione

Il Banco di Sardegna sostiene e finanzia le imprese e i privati che vogliano usufruire dell’Ecobonus 110%. Sono già 14mila le visualizzazioni, in pochi giorni, nella sezione del sito del Banco dedicat ...

Penang (Agenzia Fides) - "Monday of the Open Mic", dove "Mic" sta "per microfono" e l'acronimo è MOM : è questo il nome della nuova piattaforma web lanciata dalla Rete diocesana dei Giovani di Penang, ...Il Banco di Sardegna sostiene e finanzia le imprese e i privati che vogliano usufruire dell’Ecobonus 110%. Sono già 14mila le visualizzazioni, in pochi giorni, nella sezione del sito del Banco dedicat ...