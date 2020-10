vDesk | scrivania digitale in sicurezza | crittografia militare per gli atti notarili

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Da necessità a cambio di paradigma per molte aziende: lo smart working introdotto- in Italia e nel mondo- durante il lockdown della prima metà dell’anno continua a piacere ad aziende e lavoratori. Dalle multinazionali alle pmi, sono molte le imprese i cui dipendenti continueranno a lavorare da casa nonostante l’allentamento delle misure restrittive. Come sottolineato in un recente studio dell’Osservatorio sullo smart working del Politecnico di Milano, il lockdown ha posto lo smart working al centro dell’attenzione mediatica. La necessità di continuare a lavorare senza poter spostarsi, inf, ha avvicinato aziende e persone a una modalità di lavoro decentrata e in parte autonoma. Un’autonomia che, però, richiede organizzazione e strumenti ad, anche per proteggere le informazioni ...