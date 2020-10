UNA CLASSE PER I RIBELLI | dal 22 ottobre nei cinema italiani

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Santine Film presenta, UNAPER I, un film di Michel Leclerc con Leïla Bekhti Eduard Baer Ramzy Bedia aldal 22. Dopo il grande successo ottenuto in patria, arriva nelle sale italiane UNAPER I, agrodolce commedia francese sul divario e il pregiudizio sociale, in cui il regista Michel Leclerc, con ironia pungente, riflette su valori attualissimi come il mix culturale, la laicità e l’importanza della scuola. Al centro della storia Sofia e Paul, interpretati da Leïla Bekhti e Eduard Baer, due genitori un po’ “”, che decidono di trasferirsi dalla città alla periferia per far crescere i propri figli secondo ideali di apertura ...