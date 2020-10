Sulla maglietta di Gabriel Garko c’era già un’ironica confessione? (Foto) (Di giovedì 1 ottobre 2020) Gabriel Garko ha commosso la maggior parte dei telespettatori del GF Vip con il suo coming out e l’abbraccio ad Adua Del Vesco ma c’è chi ha notato anche la maglietta indossata dall’attore quella sera (Foto). Garko ha voluto ironizzare Sulla sua confessione? Il capo Dsquared2 indossato la sera in cui ha deciso di liberarsi del “segreto di Pulcinella” ha fatto capolino sotto la sua giacca. Chi badava più ai dettagli che alla parole ha pensato in un primo momento si trattasse del brand Armani, che la scritta Sulla maglietta indicasse il nome dello stilista, invece la parola Sulla t-shirt era VICIOUS (vizioso). I meno giovani ricorderanno il film del 1978 Il vizietto con Ugo ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 1 ottobre 2020)ha commosso la maggior parte dei telespettatori del GF Vip con il suo coming out e l’abbraccio ad Adua Del Vesco ma c’è chi ha notato anche laindossata dall’attore quella sera ().ha voluto ironizzaresua? Il capo Dsquared2 indossato la sera in cui ha deciso di liberarsi del “segreto di Pulcinella” ha fatto capolino sotto la sua giacca. Chi badava più ai dettagli che alla parole ha pensato in un primo momento si trattasse del brand Armani, che la scrittaindicasse il nome dello stilista, invece la parolat-shirt era VICIOUS (vizioso). I meno giovani ricorderanno il film del 1978 Il vizietto con Ugo ...

