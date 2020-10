Stato di emergenza | ora l’ipotesi è al 31 gennaio

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 1 ottobre 2020) A quanto apprende l’Adnkronos da autorevoli fonti, il governo sta valutando di prorogare lod’legato al Covid-19 al 312021. Un mese in più, dunque, rispetto alle ipotesi circolate negli ultimi tempi relative al 31 dicembre. La proposta sarebbe stata valutata, positivamente, nel corso della riunione di ieri sera tra il premier Giuseppe Conte e i capi delegazione di maggioranza seguita al Consiglio dei ministri. Con la lenta ma progressiva risalita dei contagi nel nostro Paese e la situazione più che allarmante in Europa, sembra infatti sempre più probabile che il Governo decida di imboccare la strada del prolungamento in modo da gestire eventuali criticità che dovessero presentarsi nei mesi invernali con più facilità. Lodi ...