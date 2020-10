Sospensione Serie A, Sileri: “Al momento non ci sono presupposti” (Di giovedì 1 ottobre 2020) Sospensione Serie A – La Serie A è ricominciata nonostante la pandemia, generata dalla diffusione del Covid-19, non accenni a placarsi. Tanti dubbi sul proseguimento del campionato causati anche dalla positività di ben 15 calciatori del Genoa al virus. Per molti il rischio di un nuovo lockdown per il calcio italiano c’è ed è concreto, ma ecco che il viceministro alla Salute, Pierpaolo Sileri, prova a portare un po’ di calma ai microfoni di Radio Cusano Campus. “Se c’è una squadra con molti positivi, quella squadra ovviamente avrà dei problemi per giocare, ben diverso è avere altri positivi in tutte le altre squadre. Al momento il rischio di Sospensione del campionato non ... Leggi su giornal (Di giovedì 1 ottobre 2020)A – LaA è ricominciata nonostante la pandemia, generata dalla diffusione del Covid-19, non accenni a placarsi. Tanti dubbi sul proseguimento del campionato causati anche dalla positività di ben 15 calciatori del Genoa al virus. Per molti il rischio di un nuovo lockdown per il calcio italiano c’è ed è concreto, ma ecco che il viceministro alla Salute, Pierpaolo, prova a portare un po’ di calma ai microfoni di Radio Cusano Campus. “Se c’è una squadra con molti positivi, quella squadra ovviamente avrà dei problemi per giocare, ben diverso è avere altri positivi in tutte le altre squadre. Alil rischio didel campionato non ...

