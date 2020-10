Shannen Doherty e la lotta al cancro: “Sto preparando video per i miei cari” (Di giovedì 1 ottobre 2020) Nel febbraio 2020 è tornata la malattia Shannen Doherty, attrice celebre per serie come “90210″ e “Streghe” da anni lotta contro un tumore al seno. La malattia purtroppo è tornata a febbraio e oggi il cancro si trova al quarto stadio. L’attrice si è raccontata a “Elle” USA parlando di questo ultimo periodo: dal 2015 ha iniziato il ciclo di cure, due anni dopo il tumore sembrava in remissione ma a inizio di quest’anno ha dovuto riaffrontare tutto. Per farlo si è appoggiata agli amici, che come raccontata al settimanale, sono stati invitati nella casa di Venice Beach dopo che la villa di Malibù era andata a fuoco a causa degli incendi in California. Ho provato – spiega al magazine – a fare tesoro di tutti quei piccoli momenti ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 1 ottobre 2020) Nel febbraio 2020 è tornata la malattia, attrice celebre per serie come “90210″ e “Streghe” da annicontro un tumore al seno. La malattia purtroppo è tornata a febbraio e oggi ilsi trova al quarto stadio. L’attrice si è raccontata a “Elle” USA parlando di questo ultimo periodo: dal 2015 ha iniziato il ciclo di cure, due anni dopo il tumore sembrava in remissione ma a inizio di quest’anno ha dovuto riaffrontare tutto. Per farlo si è appoggiata agli amici, che come raccontata al settimanale, sono stati invitati nella casa di Venice Beach dopo che la villa di Malibù era andata a fuoco a causa degli incendi in California. Ho provato – spiega al magazine – a fare tesoro di tutti quei piccoli momenti ...

