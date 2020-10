Serie C | Trapani deferito per violazioni delle norme anti-Covid

Leggi su sportface

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Ilè statoper ripetuterilevate in seguito agli accertamenti effettuati dagli ispettori della procura Figc a giugno, luglio e settembre. Piove sul bagnato in casa siciliana, visto che i granata, alle presi con gravi problemi societari, hanno rinunciato alla prima partita di campionato e al match di Coppa Italia: il club pare sia stato rilevato da una cordata locale, ma se non riuscirà a presentarsi per giocare il match della seconda giornata diC sarà escluso dal campionato. Questa la nota della procura Figc: “Il procuratore federale, a seguitoverifiche eseguite dai pool ispettivi della procura federale in relazione a quanto previsto dai ...