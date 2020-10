"Seguo i miei maestri Santoro e Minoli" - (Di giovedì 1 ottobre 2020) Laura Rio Lei giocherà a sinistra: "Mi hanno insegnato tutto della tv, dal montaggio alle riprese" Francesca Fagnani, nota per le interviste Belve sul canale Nove, un passato nelle redazioni di Servizio Pubblico, Ballarò e La storia siamo noi, da stasera conduce insieme ad Alessandro Giuli Seconda linea su Raidue. Lei si sente una seconda linea? «Certo, ma io non attribuisco un significato negativo al concetto. Anzi. Nel nostro programma le seconde linee sono persone che fanno cose importanti anche se non sono conosciute. Io vengo da un lungo percorso giornalistico, ho fatto diverse esperienze lavorative e ora mi trovo in prima linea accanto ad Alessandro che mi ha cercata e mi infonde sicurezza». Il suo compito è fare da contraltare con un'ottica di sinistra a Giuli? «Il gioco della doppia conduzione si basa su un'ottica di ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 1 ottobre 2020) Laura Rio Lei giocherà a sinistra: "Mi hanno insegnato tutto della tv, dal montaggio alle riprese" Francesca Fagnani, nota per le interviste Belve sul canale Nove, un passato nelle redazioni di Servizio Pubblico, Ballarò e La storia siamo noi, da stasera conduce insieme ad Alessandro Giuli Seconda linea su Raidue. Lei si sente una seconda linea? «Certo, ma io non attribuisco un significato negativo al concetto. Anzi. Nel nostro programma le seconde linee sono persone che fanno cose importanti anche se non sono conosciute. Io vengo da un lungo percorso giornalistico, ho fatto diverse esperienze lavorative e ora mi trovo in prima linea accanto ad Alessandro che mi ha cercata e mi infonde sicurezza». Il suo compito è fare da contraltare con un'ottica di sinistra a Giuli? «Il gioco della doppia conduzione si basa su un'ottica di ...

Francesca Fagnani, nota per le interviste Belve sul canale Nove, un passato nelle redazioni di Servizio Pubblico, Ballarò e La storia siamo noi, da stasera conduce insieme ad Alessandro Giuli Seconda ...

