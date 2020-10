Roma, Kumbulla: “Gioco dove il mister mi vuole. Felice per l’esordio contro la Juve” (Di giovedì 1 ottobre 2020) “Non ho un ruolo preferito. Posso agire ovunque in difesa. Centro sinistra, centro destra o centrale. dove il mister vuole, gioco“. Queste le parole di Marash Kumbulla, pronto ad iniziare la sua nuova avventura con la Roma. Il difensore, proveniente dal Verona, ha parlato nella conferenza di presentazione anche sulle differenze tra i due tecnici Fonseca e Juric: “Quella principale è dal punto di vista tattico. Con Juric si gioca a uomo, con Fonseca è una difesa a reparto. Si difende tutti insieme“. “Secondo me bisogna migliorare in tutto, sempre” sottolinea Kumbulla, “credo di poter migliorare, in particolare, nell’impostazione e sul piede debole”. Kumbulla ha poi ricordato il primo match giocato in ... Leggi su sportface (Di giovedì 1 ottobre 2020) “Non ho un ruolo preferito. Posso agire ovunque in difesa. Centro sinistra, centro destra o centrale.il, gioco“. Queste le parole di Marash, pronto ad iniziare la sua nuova avventura con la. Il difensore, proveniente dal Verona, ha parlato nella conferenza di presentazione anche sulle differenze tra i due tecnici Fonseca e Juric: “Quella principale è dal punto di vista tattico. Con Juric si gioca a uomo, con Fonseca è una difesa a reparto. Si difende tutti insieme“. “Secondo me bisogna migliorare in tutto, sempre” sottolinea, “credo di poter migliorare, in particolare, nell’impostazione e sul piede debole”.ha poi ricordato il primo match giocato in ...

