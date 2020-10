Roland Garros | ok Djokovic e Berrettini | fuori Shapovalov

Leggi su zon

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Concluso il 2° turno del. Tutto ok pere Tsitsipas,vince in 4 set.Con le partite di oggi, si è concluso il 2° turno del. Dopo l’ottimo esordio,vince ancora in scioltezza travolgendo 6-1 6-2 6-2 Berankis. Al terzo turno affronterà il colombiano Galan. Tutto bene anche per Tsitsipas, che dopo aver vinto al 5° set nel suo esordio a Parigi, impiega tre set per battere Cuevas 6-1 6-4 6-2.impiega più del previsto per battere Harris, ma si qualifica al 3° turno battendo il sudafricano 6-4 4-6 6-2 6-3. Grazie a questa vittoria, sono cinque gli italiani qualificati al 3° turno del ...