Rinnovo Dybala: appuntamento dopo il 5 ottobre

Rinnovo Dybala: l'argentino incontrerà i vertici bianconeri dopo il 5 ottobre, a mercato concluso. Le ultimissime sulla Joya Andrea Pirlo non vede l'ora di aggiungere la freccia più importante al suo arco bianconero. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Paulo Dybala è pronto a tornare in campo e ritagliarsi uno spazio da protagonista nello scacchiere del Maestro. Le belle notizie per la Joya non finiscono qui. A mercato chiuso, infatti, si tornerà a parlare anche del suo Rinnovo di contratto (che scadrà nel 2022): Fabio Paratici e Jorge Antun, procuratore dell'argentino, si sono dati appuntamento dopo il 5 ottobre per riprendere il filo del discorso.

Paulo Dybala è pronto a tornare in campo e ritagliarsi uno spazio da protagonista nello scacchiere del Maestro. Le belle notizie per la Joya non finiscono qui. A mercato chiuso, infatti, si tornerà a parlare anche del suo rinnovo di contratto.

Riecco l'mvp, Paulo Dybala è pronto a tornare in campo. Contro il Napoli il miglior calciatore della scorsa stagione è pronto a riprendere in mano la situazione.

Dybala Juventus, cessione a gennaio: incomprensioni sul rinnovo

Juventus: Dybala in uscita a gennaio. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, è probabile che il ragazzo venga proposto sul mercato e ceduto durante la sessione invernale.

