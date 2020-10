Parmigiana di zucchine bianca (Di giovedì 1 ottobre 2020) La è un’ottima alternativa quando si ha voglia di preparare qualcosa di appetitoso, gustoso e sfizioso. La ricetta è facile e abbastanza veloce da preparare, il gusto è assicurato. Vediamo insieme la preparazione Ingredienti Segui Termometro Politico su Google News 750 g di zucchine150 g di prosciutto cotto250 g di provola, scamorza o mozzarella100 g Parmigiano reggiano grattugiatoOlio di semi d’arachidi per friggereFarina 00 per impanare q.b.Basilico q.b.Pepe nero macinato q.b.Sale fino q.b.Olio evo q.b.Per 1 lt di besciamella:1 lt di latte80 g di burro80 g di farina10 g di sale fino1 pizzico di noce moscata.Iniziamo la preparazione della Parmigiana bianca di zucchine con la besciamella: prendete un pentolino e fate scaldare il latte, intanto in un altro tegame ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 1 ottobre 2020) La è un’ottima alternativa quando si ha voglia di preparare qualcosa di appetitoso, gustoso e sfizioso. La ricetta è facile e abbastanza veloce da preparare, il gusto è assicurato. Vediamo insieme la preparazione Ingredienti Segui Termometro Politico su Google News 750 g di150 g di prosciutto cotto250 g di provola, scamorza o mozzarella100 g Parmigiano reggiano grattugiatoOlio di semi d’arachidi per friggereFarina 00 per impanare q.b.Basilico q.b.Pepe nero macinato q.b.Sale fino q.b.Olio evo q.b.Per 1 lt di besciamella:1 lt di latte80 g di burro80 g di farina10 g di sale fino1 pizzico di noce moscata.Iniziamo la preparazione delladicon la besciamella: prendete un pentolino e fate scaldare il latte, intanto in un altro tegame ...

