“Non posso muovermi”. Dalila Di Lazzaro, il racconto choc a Storie Italiane: anni di sofferenza ma una cura ancora non c’è (Di giovedì 1 ottobre 2020) Da tempo non si vedeva in tv Dalila Di Lazzaro. Un passato di glorie sulla passerelle di tutto il mondo e dietro la macchina dei fotografi. Un presente ricco di incognite e un futuro tutto da immaginare. Dalila Di Lazzaro si è confessata nel corso di un’intervista a Storie Italiane, il programma di Rai 1 condotto da Eleonora Daniele. Ha parlato della sua battaglia personale, toccando le corde profonde di telespettatori e conduttrice. Tanto che la stessa Eleonora Daniele ha faticato a trattenere le lacrime travolta dall’emozione. Dalila Di Lazzaro che in obbligo al protocollo sanitario ha partecipato tramite collegamento al talk sulle pensioni, lamentando di non avere una buona pensione a causa di un incidente che le ha cambiato la ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 1 ottobre 2020) Da tempo non si vedeva in tvDi. Un passato di glorie sulla passerelle di tutto il mondo e dietro la macchina dei fotografi. Un presente ricco di incognite e un futuro tutto da immaginare.Disi è confessata nel corso di un’intervista a, il programma di Rai 1 condotto da Eleonora Daniele. Ha parlato della sua battaglia personale, toccando le corde profonde di telespettatori e conduttrice. Tanto che la stessa Eleonora Daniele ha faticato a trattenere le lacrime travolta dall’emozione.Diche in obbligo al protocollo sanitario ha partecipato tramite collegamento al talk sulle pensioni, lamentando di non avere una buona pensione a causa di un incidente che le ha cambiato la ...

mante : Per ragioni di riservatezza non posso sapere gli ultimi tre numeri di un tizio che ha chiamato il mio cellulare. Ma… - DantiNicola : Sarà anche un comico ma a me #Grillo che propone di abolire il voto per i parlamentari e passare al sorteggio non f… - ZZiliani : Posso dire che di Fiorenza Sarzanini (prima firma di giudiziaria al Corriere della Sera) ce ne vorrebbero 10-100-10… - Joilbiondo : @Libero_official #meloni non la penso come Lei politicamente, ma più il tempo passa , più non posso esimermi da di… - Baek_Off_Italia : Sono felice di aver iniziato la terza stagione di Chihayafuru quando già non mi ricordavo un piripicchio degli inco… -

Ultime Notizie dalla rete : “Non posso L'amore vince su tutto: boom di proposte dimatrimonio durante la quarantena e levacanze estive Fortune Italia