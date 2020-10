No Time To Die sarà l'ultimo Bond per Daniel Craig, la produttrice conferma (Di giovedì 1 ottobre 2020) Con No Time To Die, Daniel Craig dirà addio al personaggio di James Bond, come conferma la produttrice Barbara Broccoli. Come anticipato, Daniel Craig si prepara a dire addio al ruolo di James Bond con No Time to Die, che sarà il suo ultimo film nei panni dell'Agente Segreto. La conferma definitiva alla notizia che circola ormai da anni arriva dalla storica produttrice del franchise Barbara Broccoli. Nel corso del podcast dedicato a No Time to Die, la produttrice Barbara Broccoli ha specificato che questo sarà "il quinto e ultimo film della saga" per ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 1 ottobre 2020) Con NoTo Die,dirà addio al personaggio di James, comelaBarbara Broccoli. Come anticipato,si prepara a dire addio al ruolo di Jamescon Noto Die, che; il suofilm nei panni dell'Agente Segreto. Ladefinitiva alla notizia che circola ormai da anni arriva dalla storicadel franchise Barbara Broccoli. Nel corso del podcast dedicato a Noto Die, laBarbara Broccoli ha specificato che questo; "il quinto efilm della saga" per ...

