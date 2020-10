Napoli, resta l'apprensione Coronavirus: questo pomeriggio secondo giro di tamponi (Di giovedì 1 ottobre 2020) Dopo il sospiro di sollievo per il primo giro di tamponi negativi agli azzurri serve una seconda tornata di test per scongiurare il rischio Covid Leggi su 90min (Di giovedì 1 ottobre 2020) Dopo il sospiro di sollievo per il primodinegativi agli azzurri serve una seconda tornata di test per scongiurare il rischio Covid

Ultime Notizie dalla rete : Napoli resta Incendio nel sottosuolo, il centro storico di Napoli resta senza internet Il Mattino RADIO MARTE - Napoli, tutti i giocatori asintomatici: ma resta l'allarme. Dubbi su protocollo UEFA

Il Napoli dovrà attendere l'esito dei secondi tamponi ed anche ... I colleghi dell'emittente campana hanno poi aggiunto: "Genoa-Torino è prevista per sabato, ma la gara resta a rischio e, se venisse ...

Sandro Piccinini: “”Napoli in vantaggio rispetto alla Juve, Osimhen? Diamante grezzo, trasmette energia”

Si è visto anche nella partita di Roma, ci sono tantissimi punti interrogativi e il Napoli ne ha di meno. Detto questo, la Juve resta la Juve, cioè una squadra di grande maturità tattica. Il Napoli ...

