Monza, preso Marin dalla Dinamo Zagabria: è il dodicesimo acquisto (Di giovedì 1 ottobre 2020) Monza - Dopo aver portato al Monza l'ex Milan Kevin-Prince Boateng , Adriano Galliani rinforza i brianzoli con l'acquisto del baby talento Antonio Marin . Ecco il comunicato del club di Silvio ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 1 ottobre 2020)- Dopo aver portato all'ex Milan Kevin-Prince Boateng , Adriano Galliani rinforza i brianzoli con l'del baby talento Antonio. Ecco il comunicato del club di Silvio ...

Ultime Notizie dalla rete : Monza preso Monza, preso Marin dalla Dinamo Zagabria: è il dodicesimo acquisto Corriere dello Sport Consorzio Villa Reale e Parco di Monza: Giuseppe Distefano è il nuovo direttore generale

Prenderà servizio a partire da oggi, giovedì 1° ottobre, il nuovo direttore del Consorzio Villa e Parco di Monza. Dopo le prime voci ufficiose dello scorso agosto e il via libera dal Ministero dei Ben ...

C’è chi chiude e chi investe Negozi, il centro cambia

Il panorama commerciale nel cuore della città sta conoscendo una trasformazione dettata dalla crisi portata dal coronavirus ...

