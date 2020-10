Michael Douglas, la rinascita dopo la malattia: come sta oggi? (Di giovedì 1 ottobre 2020) Questo articolo . Michael Douglas ha avuto un bell’incidente di percorso in tempi non sospetti. Il celebre attore, infatti, ha dovuto combattere una battaglia contro il cancro. In particolare, la suddetta malattia, si è manifestata alla gola, in seguito ad un papilloma virus che lo ha aggredito alle corde vocali e che ha prodotto cellule cancerose. L’uomo ha … Leggi su youmovies (Di giovedì 1 ottobre 2020) Questo articolo .ha avuto un bell’incidente di percorso in tempi non sospetti. Il celebre attore, infatti, ha dovuto combattere una battaglia contro il cancro. In particolare, la suddetta, si è manifestata alla gola, in seguito ad un papilloma virus che lo ha aggredito alle corde vocali e che ha prodotto cellule cancerose. L’uomo ha …

