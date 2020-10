Mercoledì del placement. Incontri per laureandi con importanti aziende (Di giovedì 1 ottobre 2020) Nuovo appuntamento il 7 ottobre, dalle 15 alle 19, con il Mercoledì del placement digitaledell’Università di Udine che farà incontrare otto aziende di primaria importanza nazionale e internazionale con laureandi e laureati. Le aziende coinvolte, con le relative aree scientifiche di interesse occupazionale, sono: Adecco (tutte le aree), Eurotech (scientifica), Fincantieri (economico-giuridica, scientifica), Freud (economico-giuridica, scientifica), Gesteco (economico-giuridica, scientifica, umanistica e della formazione), OverIT (scientifica), SMC Treviso (scientifica), VivaBioCell (medica). L’appuntamento si terrà in diretta sulla pagina facebook del Career center dell’ateneo friulano (https://www.facebook.com/uniud/) e sul canale youtube ... Leggi su udine20 (Di giovedì 1 ottobre 2020) Nuovo appuntamento il 7 ottobre, dalle 15 alle 19, con il Mercoledì deldigitaledell’Università di Udine che farà incontrare ottodi primaria importanza nazionale e internazionale cone laureati. Lecoinvolte, con le relative aree scientifiche di interesse occupazionale, sono: Adecco (tutte le aree), Eurotech (scientifica), Fincantieri (economico-giuridica, scientifica), Freud (economico-giuridica, scientifica), Gesteco (economico-giuridica, scientifica, umanistica e della formazione), OverIT (scientifica), SMC Treviso (scientifica), VivaBioCell (medica). L’appuntamento si terrà in diretta sulla pagina facebook del Career center dell’ateneo friulano (https://www.facebook.com/uniud/) e sul canale youtube ...

Green__Planner : Oggi, 1 ottobre e mercoledì 7 ottobre, siamo a Bari per conoscere i progetti del dipartimento di Bioscienze, Biotec… - cottonyongie : Mercoledì portiamo eddie a fare le analisi del sangue così venerdì si opera e togliamo questo casino da mezzo - radio_dreamland : OLTRE LA MENTE - Puntata del 30 settembre 'Le #religioni, perché?'. Conduce @RosalbaNattero?. Oltre la Mente, tutt… - maaxxx95 : @EnfantProdige @jonathanzacconi @IlContiAndrea @RaiDue non mi pare un prodotto costosissimo, secondo me un 7% medio… - GirolamoMaggio : All'aldila' dell'evidenza, Conte ha cambiato 7 calciatori tra sabato e mercoledì, Gasperini tutta la difesa e mezzo… -

Ultime Notizie dalla rete : Mercoledì del Mercoledì 7 ottobre a Cagliari la presentazione del libro “H&J” con l’autore Paolo Montaldo S&H Magazine