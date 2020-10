Merano WineFestival torna alle origini (Di giovedì 1 ottobre 2020) Sicurezza, organizzazione e sviluppo digitale le parole chiave di un’edizione rivisitata in chiave tradizionale. È stato presentato il programma della 29° edizione del Merano WineFestival, dove, dal 6 al 10 novembre, troveranno spazio i migliori vini e prodotti gastronomici selezionati da ‘The WineHunter’ Helmuth Köcher. In un anno particolare come questo, l’obiettivo principale degli organizzatori è stato quello di assicurare i consueti incontri tra produttori e visitatori, in un contesto che ricordi le origini del festival, arricchito con contenuti digitali e coinvolgendo ancor più la città di Merano. Grande attenzione è stata posta alle norme anti-Covid, che saranno rispettate grazie a ingressi contingentati e turnazione giornaliera ... Leggi su vinonews24 (Di giovedì 1 ottobre 2020) Sicurezza, organizzazione e sviluppo digitale le parole chiave di un’edizione rivisitata in chiave tradizionale. È stato presentato il programma della 29° edizione del, dove, dal 6 al 10 novembre, troveranno spazio i migliori vini e prodotti gastronomici selezionati da ‘The WineHunter’ Helmuth Köcher. In un anno particolare come questo, l’obiettivo principale degli organizzatori è stato quello di assicurare i consueti incontri tra produttori e visitatori, in un contesto che ricordi ledel festival, arricchito con contenuti digitali e coinvolgendo ancor più la città di. Grande attenzione è stata postanorme anti-Covid, che saranno rispettate grazie a ingressi contingentati e turnazione giornaliera ...

