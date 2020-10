Martinez Quarta e la Fiorentina, tutti i retroscena e le verità (Di giovedì 1 ottobre 2020) La Fiorentina vuole a ogni costo Lucas Martinez Quarta, difensore centrale classe 1996 del River Plate. Al punto che ieri erano stati raggiunti tutti gli accordi, a queste cifre: due milioni subito e dieci da pagare entro il 2022. Cosa è successo dopo? Che Martinez Quarta ha giocato nella notte in Coppa Libertadores contro il San Paolo e il presidente D’Onofrio avrebbe dovuto restituire, controfirmati, nel pomeriggio di oggi i documenti che il club viola gli aveva mandato ieri. Accordi totali. D’Onofrio non li ha restituiti, nel corso di una telefonata con Antognoni ha chiesto di anticipare la dilazione con scadenza 2022. Martinez Quarta, che recentemente ha cambiato agente, ha un contratto ormai agli sgoccioli con il River, non ci ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 1 ottobre 2020) Lavuole a ogni costo Lucas, difensore centrale classe 1996 del River Plate. Al punto che ieri erano stati raggiuntigli accordi, a queste cifre: due milioni subito e dieci da pagare entro il 2022. Cosa è successo dopo? Cheha giocato nella notte in Coppa Libertadores contro il San Paolo e il presidente D’Onofrio avrebbe dovuto restituire, controfirmati, nel pomeriggio di oggi i documenti che il club viola gli aveva mandato ieri. Accordi totali. D’Onofrio non li ha restituiti, nel corso di una telefonata con Antognoni ha chiesto di anticipare la dilazione con scadenza 2022., che recentemente ha cambiato agente, ha un contratto ormai agli sgoccioli con il River, non ci ...

