Legion Phone Duel, lo smartphone Gamer più potente (Di giovedì 1 ottobre 2020) Lenovo ha presentato Legion Phone Duel, lo smartPhone dedicato al Gaming più potente al mondo, con caratteristiche specifiche per i Gamer. Concepito per il Gamer, Legion Phone Duel offre il meglio dell’hardware che si possa trovare sul mercato mobile. Processore Qualcomm Snapdragon 865+ coadiuvato da 12 o 16Gb di memoria RAM e fino a 512Gb di memoria storage di tipo UFS 3.1. Lo schermo è composto di un display AMOLED FullHD da 6.65 pollici (1080 x 2340) con refresh rate a 144 hz e tempo di risposta di 1ms. La batteria è un’unità da 5000 mAh dotato di ricarica rapida fino a 90 W che permette di ricaricare il 50% di autonomia in appena 10 minuti e di raggiungere il 100% in 30 ... Leggi su defanet (Di giovedì 1 ottobre 2020) Lenovo ha presentato, lo smartdedicato al Gaming piùal mondo, con caratteristiche specifiche per i. Concepito per iloffre il meglio dell’hardware che si possa trovare sul mercato mobile. Processore Qualcomm Snapdragon 865+ coadiuvato da 12 o 16Gb di memoria RAM e fino a 512Gb di memoria storage di tipo UFS 3.1. Lo schermo è composto di un display AMOLED FullHD da 6.65 pollici (1080 x 2340) con refresh rate a 144 hz e tempo di risposta di 1ms. La batteria è un’unità da 5000 mAh dotato di ricarica rapida fino a 90 W che permette di ricaricare il 50% di autonomia in appena 10 minuti e di raggiungere il 100% in 30 ...

PHONETHRONE2012 : Lenovo Legion Phone Duel disponibile in Italia: il 16/512GB costa 999 euro - HDblog : Lenovo Legion Phone Duel disponibile in Italia: il 16/512GB costa 999 euro - GamesPaladinsIT : Annunciata la disponibilità di Lenovo Legion Phone Duel, uno smartphone da gaming rivoluzionario… - lojuventino91 : UNBOXING del PIU' POTENTE DEL MONDO! Lenovo LEGION PHONE - SerialGamerITA : Lenovo Legion Phone Duel: annunciati i prezzi e disponibilità in Italia del nuovo smartphone, al via i preordini -