La fine dell’incubo per Valentina Pitzalis: il suo caso definitivamente archiviato (Di giovedì 1 ottobre 2020) È finita. Anche per quanto riguarda la giustizia e non solo per chi, sin dall’inizio, ha seguito con apprensione la sua storia. Le accuse di omicidio rivolte a Valentina Pitzalis per i fatti accaduti nel 2011 sono state oggi, 1 ottobre, definitivamente archiviate. Una notizia che è stata diffusa sui social network da Selvaggia Lucarelli che, da giornalista, ha seguito sin dal principio la storia surreale di questa potenziale vittima di femminicidio che, a un certo punto, era stata addirittura indagata per la morte del suo ex che, invece, aveva cercato di ucciderla appiccando un incendio. LEGGI ANCHE > Valentina Pitzalis, sfregiata dall’ex, non c’entra niente con la morte del suo aguzzino Valentina Pitzalis, la notizia della sua ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 1 ottobre 2020) È finita. Anche per quanto riguarda la giustizia e non solo per chi, sin dall’inizio, ha seguito con apprensione la sua storia. Le accuse di omicidio rivolte aper i fatti accaduti nel 2011 sono state oggi, 1 ottobre,archiviate. Una notizia che è stata diffusa sui social network da Selvaggia Lucarelli che, da giornalista, ha seguito sin dal principio la storia surreale di questa potenziale vittima di femminicidio che, a un certo punto, era stata addirittura indagata per la morte del suo ex che, invece, aveva cercato di ucciderla appiccando un incendio. LEGGI ANCHE >, sfregiata dall’ex, non c’entra niente con la morte del suo aguzzino, la notizia della sua ...

boettoisabella1 : RT @romatoday: roma Bullismo e razzismo nei confronti di un 15enne, scovata la banda: fine dell'incubo per l'adolescente - romatoday : roma Bullismo e razzismo nei confronti di un 15enne, scovata la banda: fine dell'incubo per l'adolescente… - NIXIVIS : ho ritrovato quel video di wang yibo che mi perseguiterà fino alla fine dei miei giorni la prima cosa che vedrò olt… - Mariang15709842 : RT @GeMa7799: Tampone negativo per il Cav Nel giorno dell'84esimo compleanno del leader azzurro arriva l'esito negativo. Galliani: 'Verso l… - GeMa7799 : Tampone negativo per il Cav Nel giorno dell'84esimo compleanno del leader azzurro arriva l'esito negativo. Galliani… -

Ultime Notizie dalla rete : fine dell’incubo Autostrade e traffico, i tratti "da incubo" nei weekend d'estate. FOTO Sky Tg24