Juventus-Dybala | ai bianconeri mancano i colpi della Joya

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Allamanca la qualità, e questo lo si è visto sopratutto contro la Roma. Il dialogo tra centrocampo e attacco ha avuto molta difficoltà. Paulopotrebbe essere la risposta a questo problema, lui che ama indietreggiare, ricevere palla e costruire azioni da gol. Testimoni ne sono le reti, ma sopratutto gli assist e le occasioni da gol che arrivano spesso dai suoi piedi. L’argentino è pronto a tornare per aggiungere classe alla squadra e dare una mano ai suoi compagni. Non è in ottima forma e quindi contro il Napoli dovrebbe partire dalla panchina, ma potrà essere utile anche nella seconda parte di gara da subentrante. L’attaccante è abituato a spaccare e decidere le partite anche con una sola giocata, caratteristica che hanno veramente in pochi. Non vede l’ora di rientrare ...

La coppia argentina ha passato la serata in compagnia del cantante e della nota influencer TORINO - Paulo Dybala continua a lavorare per tornare in campo. La Joya ha giocato i suoi ultimi minuti nella ...Juventus: Dybala in uscita a gennaio. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, è probabile che il ragazzo venga proposto sul mercato e ceduto durante la sessione invernale. La Juventus cerca di ...Doppia grana in casa bianconera per Pirlo, Douglas Costa sembra voler rimanere ancora a Torino mentre Dybala alza le pretese per il rinnovo del contratto. In casa bianconera la situazione mercato non ...