Influenza, paura a Codogno: "Farmacie senza vaccini, rischiamo di rivivere il caos mascherine"

"Ad oggi noi non abbiamo vaccini, c'è qualche farmacia che ne ha? In tutta Italia la situazione è la stessa, dalla Lombardia alla Sicilia". Le farmacie di Codogno, 8 mesi dopo la scoperta del primo paziente positivo al coronavirus, sono in allerta per la carenza di vaccini antiInfluenzali dovuta alla forte domanda sul mercato. Una carenza che rischia di generare in un ulteriore caos, con la stagione autunnale appena iniziata e l'Influenza stagionale in agguato. Il rischio concreto, per molte farmacie, è quello di rivivere lo stesso dramma delle mascherine, introvabili in piena emergenza sanitaria. "Nei giorni scorsi abbiamo ricevuto tantissime richieste – spiegano all'Adnkronos dalla farmacia San ...

