HM, multa da 35 milioni per aver "spiato i dipendenti" (Di giovedì 1 ottobre 2020) HM multato per aver spiato i suoi dipendenti. L'azienda è stata sanzionata per 35 milioni di euro. AMBURGO (GERMANIA) – HM multato per aver spiato i suoi dipendenti. La sanzione da 35 milioni di euro è stata decisa da un difensore civico di Amburgo dopo le denunce presentate da alcuni lavoratori. Secondo quanto riportato da La Repubblica, la multinazionale avrebbe effettuato delle operazioni di monitoraggio nei confronti di centinaia di lavoratori nella sua struttura di Norimberga. Segnalazioni che hanno portato alla decisione di multare la multinazionale. Una sanzione che arriva in un momento non semplice vista la pandemia. H&M multato in Germania Le operazioni di spionaggio, almeno secondo quanto ricostruito ...

