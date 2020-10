Highlights e gol Lecce-FeralpiSalò 2-0, Coppa Italia 2020/2021 (VIDEO) (Di giovedì 1 ottobre 2020) Il VIDEO con gli Highlights e i gol di Lecce-FeralpiSalò 2-0, match valido per il secondo turno della Coppa Italia 2020/2021. I salentini passano in vantaggio solo al 69′: lancio di Falco per Zuta, lo svedese crossa, sul pallone si avventa di testa con un tuffo Henderson che mette alle spalle di Liverani. Al 43′ i salentini mettono in ghiaccio la partita: passaggio di Tachtsidis per Dubickas, che non ci pensa due volte e tira in girata, la sfera prende il giusto effetto e va a finire alle spalle di Liverani. I pugliesi affronteranno al terzo turno il Torino. In alto le immagini salienti della sfida. Leggi su sportface (Di giovedì 1 ottobre 2020) Ilcon glie i gol di-FeralpiSalò 2-0, match valido per il secondo turno della. I salentini passano in vantaggio solo al 69′: lancio di Falco per Zuta, lo svedese crossa, sul pallone si avventa di testa con un tuffo Henderson che mette alle spalle di Liverani. Al 43′ i salentini mettono in ghiaccio la partita: passaggio di Tachtsidis per Dubickas, che non ci pensa due volte e tira in girata, la sfera prende il giusto effetto e va a finire alle spalle di Liverani. I pugliesi affronteranno al terzo turno il Torino. In alto le immagini salienti della sfida.

