Guardia di Finanza | Impegnativa visita in provincia del Comandante Regionale della Finanza Generale Screpanti

matteosalvinimi : ???? Al largo di Lampedusa, il peschereccio tunisino “Mohanel Anmed” prima non si ferma all’alt della Guardia di Fi… - matteosalvinimi : La barca è stata fermata (trovando droga a bordo) e portata a Lampedusa. Arrestato il comandante con l’accusa di re… - AMorelliMilano : Trafficanti tunisini beccati al largo di #Lampedusa speronano i militari italiani della Guardia di Finanza, che ris… - extraetre : @giornalettismo Quella della guardia di finanza la usa molto meno!!????#salviniaprocesso - MercanzinR : RT @matteosalvinimi: ???? Al largo di Lampedusa, il peschereccio tunisino “Mohanel Anmed” prima non si ferma all’alt della Guardia di Finan… -

Ultime Notizie dalla rete : Guardia Finanza

agenzia giornalistica opinione

«Ammettere di essere gay, magari facendolo su un social network, come un graduato della Guardia di Finanza, non è pertinente allo status di Carabiniere». Sono le parole - riportate dal Fatto Quotidian ...Lo scorso 30 settembre, il Gen. D. Stefano Screpanti, Comandante Regionale della Guardia di Finanza per la Lombardia, ha iniziato la sua visita di 2 giorni che lo ha portato ad incontrare i militari d ...