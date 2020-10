Giuseppe Conte annuncia la proroga dello stato di emergenza al 31 gennaio 2021

Leggi su nextquotidiano

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Il presidente del Consiglio, dopo la visita alla scuola media ‘Francesco Gesuè’ a San Felice a Cancello ha confermato ai giornalisti: “Andremo in Parlamento a chiedere ladifino al 31”. “Ieri in Consiglio dei ministri – ha detto – abbiamo fatto una informativa sul punto. Abbiamo convenuto che allodella situazione, che continua ad essere critica per quanto la curva del contagio sia sotto controllo, richiede la massima attenzione da parte” Uno dei primi ad esprimere un parere sullail presidente della Liguria ...