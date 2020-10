Francia, salgono i contagi: +13.970 in 24 ore. “A Parigi superate tutte le soglie di allerta e occupato il 30% delle terapie intensive” (Di giovedì 1 ottobre 2020) Sono 13.970 i nuovi casi di positività al Covid-19 registrati in Francia nelle ultime 24 ore, ancora in aumento dopo i 12.845 contagi di ieri. In base ai dati diffusi dal ministero della Sanità pubblica, si contano anche altri 63 morti, con il numero totale dei decessi da inizio epidemia che ormai ha superato quota 32mila. Una situazione che però varia da città a città. A Bordeaux, Nizza e Marsiglia le autorità iniziano a intravedere un “timido miglioramento” nella diffusione del virus, a testimonianza dell’efficacia delle misure restrittive adottate nelle ultime settimane: chiusura totale di bar e ristoranti, divieto di palestre, feste all’aperto e al chiuso, raduni, riunioni e piccoli assembramenti. Il ministro della Salute Olivier Véran ha affermato che il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 ottobre 2020) Sono 13.970 i nuovi casi di positività al Covid-19 registrati innelle ultime 24 ore, ancora in aumento dopo i 12.845di ieri. In base ai dati diffusi dal ministero della Sanità pubblica, si contano anche altri 63 morti, con il numero totale dei decessi da inizio epidemia che ormai ha superato quota 32mila. Una situazione che però varia da città a città. A Bordeaux, Nizza e Marsiglia le autorità iniziano a intravedere un “timido miglioramento” nella diffusione del virus, a testimonianza dell’efficaciamisure restrittive adottate nelle ultime settimane: chiusura totale di bar e ristoranti, divieto di palestre, feste all’aperto e al chiuso, raduni, riunioni e piccoli assembramenti. Il ministro della Salute Olivier Véran ha affermato che il ...

Italia_Notizie : Coronavirus, salgono i contagi in Francia: +13.970 in 24 ore. “A Parigi occupato il 30% delle terapie intensive”. 2… - clikservernet : Francia, salgono i contagi: +13.970 in 24 ore. “A Parigi superate tutte le soglie di allerta e occupato il 30% dell… - Noovyis : (Francia, salgono i contagi: +13.970 in 24 ore. “A Parigi superate tutte le soglie di allerta e occupato il 30% del… - divorex82 : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, salgono i contagi in Francia: +13.970 in 24 ore. “A Parigi occupato il 30% delle terapie intensive”. 2.50… - DVD23690077 : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, salgono i contagi in Francia: +13.970 in 24 ore. “A Parigi occupato il 30% delle terapie intensive”. 2.50… -

Ultime Notizie dalla rete : Francia salgono Francia, salgono i contagi: +13.970 in 24 ore. “A Parigi superate tutte le soglie di allerta e occupato… Il Fatto Quotidiano Covid in Europa, Francia in allerta

Rai utilizza, sui propri siti web e app, cookie e strumenti equivalenti, anche di terzi, per misurare il consumo e garantire la fruizione dei contenuti digitali Rai, facilitare la navigazione, proporr ...

Superbike, Magny Cours: circuito, pneumatici, orari tv e classifiche

Un appuntamento decisivo per le sorti della classifica iridata della Sbk e che, stando alle previsioni meteo, potrebbe essere a rischio pioggia ...

Rai utilizza, sui propri siti web e app, cookie e strumenti equivalenti, anche di terzi, per misurare il consumo e garantire la fruizione dei contenuti digitali Rai, facilitare la navigazione, proporr ...Un appuntamento decisivo per le sorti della classifica iridata della Sbk e che, stando alle previsioni meteo, potrebbe essere a rischio pioggia ...