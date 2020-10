Fauci contesta le idiozie di Trump | ' Ho supplicato tutti di usare le mascherine'

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Non è facile avere a che fare con uno sfrontato idiota al potere: il dottor Anthony, direttore dell'Istituto per le allergie e le malattie infettive, ha risposto alle affermazioni sulla ...

Ultime Notizie dalla rete : Fauci contesta

Globalist.it

Il virologo italo-americano replica al miliardario che aveva sostenuto che il professore ritenesse inutili quelle protezioni. Ma non era così ...È ormai chiaro che per arginare la pandemia da Covid-19 siano fondamentali l’adozione di semplici atti di auto-tutela personale estremamente efficaci soprattutto in mancanza di un vaccino; atti che pe ...