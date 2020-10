Dipendenti malati Anm, DeMa grida al complotto: “Attacco criminale premeditato” (Di giovedì 1 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – grida al complotto dai social, il sindaco di Napoli Luigi de Magistris attaccando i Dipendenti dell’Anm in malattia. In tutto 11 agenti di stazione della metropolitana e 3 capiservizio delle funicolari. “Ormai non ci sono più dubbi è in atto un attacco criminale e premeditato da parte di addetti al servizio pubblico Anm”. Per l’ex pm che la definisce “ennesima malattia di massa” è tutto un piano architettato ad arte “ai danni dei napoletani e della città in un momento storico di grande sofferenza, di pandemia e con la Galleria Vittoria chiusa”. Motivo per cui “se non saranno interrotte queste attività criminali il servizio pubblico – avverte in quella che ha il sapore di una ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 1 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli –aldai social, il sindaco di Napoli Luigi de Magistris attaccando idell’Anm in malattia. In tutto 11 agenti di stazione della metropolitana e 3 capiservizio delle funicolari. “Ormai non ci sono più dubbi è in atto un attaccoe premeditato da parte di addetti al servizio pubblico Anm”. Per l’ex pm che la definisce “ennesima malattia di massa” è tutto un piano architettato ad arte “ai danni dei napoletani e della città in un momento storico di grande sofferenza, di pandemia e con la Galleria Vittoria chiusa”. Motivo per cui “se non saranno interrotte queste attività criminali il servizio pubblico – avverte in quella che ha il sapore di una ...

Energyann1 : @Nilic_Kirillov Il problema della corsa è che molti ne diventano fanatici e dipendenti e malati - pimpiripette : RT @VotaSpartaco: 'La gioia dello stare insieme'. In ufficio. La gioia. Questa è una malattia mentale. Sono malati di mente - sugnubedda : RT @VotaSpartaco: 'La gioia dello stare insieme'. In ufficio. La gioia. Questa è una malattia mentale. Sono malati di mente - Ste_Mazzu : RT @VotaSpartaco: 'La gioia dello stare insieme'. In ufficio. La gioia. Questa è una malattia mentale. Sono malati di mente - kimilfung : RT @VotaSpartaco: 'La gioia dello stare insieme'. In ufficio. La gioia. Questa è una malattia mentale. Sono malati di mente -

Ultime Notizie dalla rete : Dipendenti malati Roma, focolaio sulla Metro A, cinque dipendenti positivi al Covid: allerta in tre stazioni Il Messaggero Storie italiane, Samuele Peron: "Tampone negativo, ma ho paura per il mio lavoro"

non c’è la stessa tutela dei dipendenti, parliamo dei diritti dei lavoratori: se non lavoriamo non creiamo reddito ma se stiamo a casa per malattia non abbiamo supporto dallo stato”. Adesso Peron è ...

Preavviso di licenziamento durante aspettativa non retribuita

Alcuni Ccnl prevedono che quando, alla fine del comporto, il dipendente sia ancora malato e non possa riprendere servizio possa chiedere al datore di lavoro la concessione di un periodo di aspettativa ...

non c’è la stessa tutela dei dipendenti, parliamo dei diritti dei lavoratori: se non lavoriamo non creiamo reddito ma se stiamo a casa per malattia non abbiamo supporto dallo stato”. Adesso Peron è ...Alcuni Ccnl prevedono che quando, alla fine del comporto, il dipendente sia ancora malato e non possa riprendere servizio possa chiedere al datore di lavoro la concessione di un periodo di aspettativa ...