Dalila Di Lazzaro: "Ho speso 750mila euro. Senza pensione. E l'Inps?" - (Di giovedì 1 ottobre 2020) Novella Toloni L'attrice, ospite di Storie Italiane, ha lamentato la scarsa attenzione dello Stato per la salute dei liberi professionisti e ha raccontato la sua difficile e dolorosa situazione Sono lontani i tempi di film cult come "Oh, Serafina!" e "Tre uomini da abbattere" dove Dalila Di Lazzaro era una delle protagoniste indiscusse del cinema degli '70 e '80. Oggi l'attrice, a 67 anni, combatte una lunga battaglia contro un male invisibile, il dolore cronico, che non le permette di condurre una vita normale né tanto meno lavorare. Ospite a Storie Italiane la Di Lazzaro ha riportato l'attenzione sul tema degli artisti dimenticati dallo Stato, parlando della sua dolorosa vicenda e togliendosi soprattutto qualche sassolino dalla scarpa nei confronti delle istituzioni. Nell'ultima puntata di Storie Italiane Eleonora ...

