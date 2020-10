Coronavirus, l’allarme della fondazione Gimbe: “Aumentano i casi, preoccupa il centro-sud” (Di giovedì 1 ottobre 2020) Monitoraggio fondazione Gimbe, preoccupa la situazione nelle Regioni del centro-sud Aumentano i nuovi casi di Coronavirus in Italia e preoccupa la situazione nelle Regioni del centro-sud, soprattutto per quanto riguarda le ospedalizzazioni: è quanto emerge dal monitoraggio indipendente della fondazione Gimbe relativo alla settimana che va dal 23-29 settembre. Rispetto alla precedente, infatti, il rapporto rileva un ulteriore incremento nel trend dei nuovi casi (12.114 contro 10.907) a fronte di un lieve aumento dei casi testati (394.396 vs 385.324). Dal punto di vista epidemiologico crescono i casi attualmente positivi (50.630 vs 45.489) e, sul ... Leggi su tpi (Di giovedì 1 ottobre 2020) Monitoraggiola situazione nelle Regioni del-sud Aumentano i nuovidiin Italia ela situazione nelle Regioni del-sud, soprattutto per quanto riguarda le ospedalizzazioni: è quanto emerge dal monitoraggio indipendenterelativo alla settimana che va dal 23-29 settembre. Rispetto alla precedente, infatti, il rapporto rileva un ulteriore incremento nel trend dei nuovi(12.114 contro 10.907) a fronte di un lieve aumento deitestati (394.396 vs 385.324). Dal punto di vista epidemiologico crescono iattualmente positivi (50.630 vs 45.489) e, sul ...

