Conte e De Micheli passavano di lì per caso | le incredibili dichiarazioni su Autostrade e Alitalia

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Giornata di capitomboli e capriole per coprirli quella del governo sul fronte infrastrutture. Sul tavolo ci sono i due grandi dossier di. Per entrambi premier e ministro competente si devono rimangiare gli annunci più o meno recenti sulla conclusione degli accordi. Giuseppee Paola Desono costretti così ad abbandonare i toni trionfalistici e a liquidare le faccende con poche battute, che non fanno che accrescere la sensazione di un caos dilagante e, soprattutto, al di sopra delle capacità di gestirlo da parte dell’accozzaglia giallorossa. Su Aspi a“sembra che ci sia uno stallo” “Suc’è stata una riunione tecnica di aggiornamento da parte dei delegati del Governo che stanno ...

“E’ dal crollo del ponte Morandi che assistiamo al balletto della revoca della concessione ad Aspi da parte del governo ma fino ad ora non è accaduto nulla, solo continui rinvii cosi come è successo a ...La revoca non è più un’ipotesi. Il Consiglio dei ministri si riunirà entro dieci giorni per decidere sul dossier Atlantia. Se i progressi non saranno ...